Löwenstein. (dpa/pol/rl) Ein 24-Jähriger ist am späten Sonntagabend mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren - seine zwei Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt. Wie die Polizei in Heilbronn mitteilte, war das Fahrzeug bei Löwenstein im Kreis Heilbronn gegen 23.35 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Landesstraße L 1066 abgekommen und eine Böschung runter gerutscht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Fahrer bei seiner Fahrt am Sonntagabend betrunken. Bereits kurz vor dem Unfall war der Fahrer einem anderen Autofahrer bei Obersulm-Willsbach aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Das Auto blieb nach dem Zusammenstoß auf der Beifahrerseite liegen. Der 21 Jahre alter Beifahrer und eine 25 Jahre alte Mitfahrerin wurden dabei eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien.

Es entstand etwa 6000 Euro Sachschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Löwenstein und Weinsberg waren mit neun Einsatzfahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten am Einsatzort. Die L 1066 musste zwischen der Einmündung in die L 1116 und Altlautern zwischen 23.40 und 1.40 Uhr voll gesperrt werden.