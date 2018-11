Lauffen (dpa) Aus bislang unbekannter Ursache ist es in einer Maschinenbaufirma in Lauffen im Kreis Heilbronn in der Nacht zum Samstag zu einem Brand gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Von den Feuerwehren Lauffen, Neckarsulm, Heilbronn und Eppingen waren 80 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen vor Ort. Während des Einsatzes blieb eine Landesstraße für eine Stunde gesperrt.