Lampertheim. (pol/dpa/rl) Ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft wurde der Polizei Passanten am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet, nachdem Passanten gegen 22.30 Uhr starken Rauch aus dem Erdgeschoss aufsteigen sahen.

Die 49 Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach rund einer Stunde löschen, sagte ein Polizeisprecher. Die Unterkunft sei vorerst unbewohnbar. Die Bewohner wurden noch vor Ort betreut und kamen danach in eine andere Unterkunft.

Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte gewaltsam in Büroräume einer Firma im Erdgeschoss des Anwesens eingebrochen waren. Sie warfen mehrere Einrichtungsgegenstände herum, konsumierten vorgefundene Getränke und steckten an mehreren Stellen in der Firma und im Treppenhaus Inventar in Brand. Noch ist unklar, wer für den Einbruch und die Brandstiftungen verantwortlich ist.