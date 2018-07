Bruchsal. (dpa/pol/rl) Im Rahmen des Kurdenmarschs von Mannheim nach Straßburg ist es in Bruchsal zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen türkisch- und kurdischstämmigen Demonstranten gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es nach einer Versammlung nach der zweiten Etappe des Marsches von Hockenheim nach Bruchsal am gestrigen Montag in einem Bruchsaler Lokal gegen 20.15 Uhr zu einem Streit.

Hier trafen eine Gruppe Türken und eine Gruppe Kurden aufeinandergetroffen. Zwischen den insgesamt 70 Personen kam es zu einer massiven Auseinandersetzung. Die Polizei zog mehr als 150 Kräfte zusammen, um die Lage zu beruhigen. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus der Türken-Gruppe mit einem Messer niedergestochen und kam in eine Klinik.

Da die Auseinandersetzung laut Polizei nach dem Ende der Versammlung stattfand und kein direkter Bezug zu den Versammlungsteilnehmern bestehe, hat die Polizei den Marsch nicht abgesagt. Allerdings will die Polizei die nächsten Etappen des Marsches mit mehr Kräften als vorher begleiten. In einer Pressemitteilung hieß es, dass die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall in Bruchsal dazu führen könnten, dass der Marsch beendet werden könnte. Das gelte auch, wenn es weitere gewalttätige Zwischenfälle geben würde.

Jedes Jahr versammeln sich die Kurden in Straßburg zum Jahrestag der Verhaftung von Abdullah Öcalan, dem Chef der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Er sitzt seit 1999 auf der türkischen Gefangeneninsel Imrali und büßt eine lebenslange Haft ab. Der diesjährige Kurdenmarsch war am Sonntagvormittag in Mannheim unter dem Motto "Freiheit für Abdullah Öcalan - ein Status für Kurdistan" friedlich mit der ersten Etappe nach Hockenheim gestartet. Der Marsch geht am heutigen Dienstag in Richtung Straßburg weiter.