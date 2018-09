Karlsruhe. (pol/web) Zwei Leichtverletzte hat ein Brand in einem Recyclingbetrieb am Karlsruher Rheinhafen am Mittwochabend gefordert. An einem Förderband der Wiederverwertungsanlage in der Fettweisstraße hatte es gegen 20.20 Uhr stark gequalmt.

Kurz darauf ging das Papier in einer Pressmaschine in Flammen auf. Kräfte der Karlsruher Feuerwehr bekamen den Brand jedoch rasch in den Griff. Bei den Verletzten handelt es sich um Mitarbeiter, die den Qualm eingeatmet hatten. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden, die Brandursache ist unbekannt.