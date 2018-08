Karlsruhe. (pol/eka) Am Samstag wurden zwei Personen durch jeweils einen Laserpointer am Auge verletzt. Gegen 20 Uhr blendete ein bislang Unbekannter einen an der Haltestelle "Am Entenfang" stehenden 30-jährigen Straßenbahnführer mit einem Laserpointer direkt ins Auge, so dass dieser verletzt wurde und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Gegen 22 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Tullastraße durch einen Lichtpunkt im Auge verletzt. Hier besteht der Verdacht, dass diese Attacke vermutlich aus einer Gruppe junger Männer heraus erfolgte, die in der Nähe stand. Der Betroffene hatte Schmerzen im Auge.