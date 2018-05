Karlsruhe. (pol/web) Schwere Verletzungen hat sich eine 28 Jahre alte Radfahrerin am Dienstagabend zugezogen. Sie hatte um kurz nach 21 Uhr versucht, die Karlstraße per Rad, aber an einer Fußgängerfurt zu überqueren. Obwohl die Ampel „Rot!“ zeigte, fuhr sie auf die Fahrbahn.

Ein herannahender Autofahrer musste eine Vollbremsung hinlegen. Ein Zusammenprall von Rad und Pkw blieb aus, die Frau sprang aber vor Schreck vom Fahrrad und stürzte mit dem Kopf voran zu Boden.

Hierdurch erlitt sie Kopfverletzungen. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie ins Krankenhaus.