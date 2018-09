Karlsruhe. (pol/rl) Sexuell beleidigt und beraubt wurde eine 29 Jahre alte Frau in der Karlsruher Innenstadt von zwei Männern. Die Tat fand laut Polizeibericht bereits am frühen Neujahrsmorgen statt. Die Frau war gegen 5 Uhr auf ihrem Heimweg im Bereich der Kreuzstraße zwei dunkelhäutigen Männern begegnet. Die beiden Männer fassten die Frau unsittlich an und beleidigten sie sexuelle in englischer Sprache.

Als die 29-Jährige per Handy die Polizei rufen wollte, riss ihr einer der beiden das Handy aus der Hand. Als die Männer flüchten wollten, konnte die Frau den anderen Mann festhalten. Daraufhin gab ihr der Dieb das Handy zurück und die beiden Männer flüchteten in Richtung der Haltestelle Marktplatz.

Die 29-Jährige soll noch eine zufällig vorbeigehende Passantin um Hilfe gerufen haben. Diese sei jedoch weitergegangen. Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher ergebnislos.

Beide Männer waren dunkelhäutig, jedoch nicht schwarz, und im geschätzten Alter von 23 bis 28 Jahren. Sie waren zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hatten dunkle, kurze Haare. Einer davon trug einen roten Pullover. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweisgeber und die bisher unbekannte Passantin sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.