Karlsruhe. (dpa/lsw) In Karlsruhe ist am Dienstag wegen eines Brandes kurzzeitig ein Einkaufszentrum evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei mussten rund 120 Kunden und Angestellte sicherheitshalber ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Das Feuer war aus noch unbekannten Gründen vermutlich in einem Fitnessstudio ausgebrochen, das im selben Gebäudekomplex untergebracht ist. Die Polizei ging von einem eher geringen Schaden aus. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können.