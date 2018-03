Karlsruhe. (pol) Ein Ehepaar soll nach Angaben der Polizei seit mehreren Jahren eine schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben haben. Daher erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstagnachmittag Haftbefehl. In Zusammenhang mit einem Rauschgiftverfahren in Niedersachsen führten erste Ermittlungen zu dem Ehepaar aus dem Stadtteil Grünwinkel, so die Polizei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung durch Beamte des Rauschgiftdezernates am Montag konnten neben Methamphetamin, Marihuanablüten und Amphetamin auch psilocybinhaltige Pilze aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin stellten die Polizisten im Keller des Hauses eine professionell betriebene Cannabisplantage mit mehr als 50 Cannabisstauden und über 70 Setzlingen fest. Das Ehepaar hatte zudem im Haus mehrere Messer und Baseballschläger.