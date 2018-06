Karlsruhe. (pol) Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat den Tod einer 30-jährigen Frau aus Eritrea, die in der Landeserstaufnahmestelle in der Felsstraße in Karlsruhe untergebracht war, bestätigt. Die Frau war in unmittelbarer Nähe der Unterkunft tot aufgefunden worden. Sie war am 14. September in das Bundesgebiet eingereist. Bevor sie in der Felsstraße aufgenommen worden sei, sei sie zunächst in der Erstaufnahmestelle für Asylsuchende in Leinfelden-Echterdingen (Messe Stuttgart) untergebracht gewesen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schließt die Polizei ein Verschulden Dritter am Tod der Frau aus.