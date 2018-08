Karlsruhe. (pol/eka) Auf drei Zehnliter-Kanister Glühwein hatten es in der Nacht zum Freitag zwei Diebe auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt abgesehen. Mit einem Schraubenzieher gelangten sie gegen 3.50 Uhr in das Lager eines Glühweinstandes in der Erprinzenstraße und stahlen das begehrte Adventsgetränk. Allerdings hielt sie ein aufmerksamer Zeuge auf, als sich das Duo mit dem gut halbzentnerschweren Diebesgut davon machen wollte. Kurzerhand ließen sie die Beute fallen und suchten ihr Heil in der Flucht, die zumindest für einen von beiden nicht lange währte. Wohl nicht zuletzt aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp 1,7 Promille fingen ihn zwei Sicherheitsbedienstete nach kurzem Lauf ein. Sein Komplize konnte indessen flüchten. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ermittelt weiter.