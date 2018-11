Karlsruhe. (pol/sbl) Am Montagabend wurde im Stadtteil Mühlburg ein 16-jähriger Pizzalieferant von zwei Unbekannten mit einer Pistole bedroht und beraubt. Der Jugendliche fuhr mit dem Firmenroller zur Straße "Am Mühlburger Bahnhof" um eine Bestellung vor der Gaststätte des DJK Mühlburg auszuliefern.

An der vereinbarten Lieferadresse tauchten zwei unbekannte Männer auf - während der eine die bestellte Ware an sich nahm, zog der andere eine schwarze Pistole, hielt sie dem Lieferant bedrohlich nah and den Kopf und forderte mit den Worten "Gib alles" die Herausgabe von Bargeld.

Der eingeschüchterte Jugendliche übergab daraufhin den Geldbeutel mit den Tageseinnahmen und außerdem sein privates Handy. Anschließend flüchteten die beiden Täter auf dem Fußweg entlang des Sportgeländes, überquerten die Gleise der Straßenbahn und die Rheinbrückenstraße.

Der Jugendliche nahm die Verfolgung auf, verlor die Täter aber im Bereich des Autohauses Schoemperlen & Gast aus den Augen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Täterbeschreibung: Bei den beiden Tätern handelt es sich augenscheinlich um Deutsche, die den in Karlsruhe verbreiteten badischen Dialekt sprachen. Sie waren etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Der Waffenträger ist etwa 1,85 Meter groß und hatte schwarzes Haar. Sein Komplize ist etwa 1,90 Meter groß, schlank und hatte blonde Haare, die im Stirnbereich nach oben gegelt waren. Außerdem trug er eine Bauchtasche.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0721/939-5555 zu melden.