Heilbronn. (pol/eka) Zu einem Brand mit einem Toten und zwei Leichtverletzten mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, in Heilbronn ausrücken. Die Einsatzkräfte der Heilbronner Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr konnten einen 52-Jährigen aus einer Wohnung in der 2. Etage aus seiner Wohnung bergen. Die Reanimierung durch einen Notarzt brachte jedoch keinen Erfolg. Er erlag seinen Verletzungen.

Dramatisch war die Rettung zweier Bewohnerinnen im Dachgeschoss. Die beiden 19 und 48 Jahre alten Frauen verständigten die Feuerwehr und wurden von der Leitstelle so lange am Telefon betreut, bis sie mit einer Drehleiter gerettet werden konnten. Außerdem wurden zwei Hunde und eine Katze aus dem brennenden Haus befreit. In dem Gebäude wohnen derzeit 16 Personen. Es waren nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen allerdings nur drei beim Ausbruch des Brandes zuhause.

Der Sachschaden soll laut dem Eigentümer bei rund 500.000 Euro liegen. Die Brandursache ist unklar. Die Brandermittler der Kriminalpolizei sowie Kriminaltechniker sind am Brandort. Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte der Heilbronner Feuerwehr mit 15 Fahrzeugen, 15 Kräfte der Rettungsdienste mit sechs Fahrzeugen und zehn Streifen der Polizei. Die Neckarsulmer Straße war zunächst voll gesperrt, dann konnten die Fahrstreifen in Richtung Innenstadt freigegeben werden. Um 14.30 Uhr wurde auch der Verkehr in Richtung Neckarsulm einspurig am Brandort vorbeigeleitet. Während der Sperrung kam es zum Teil zu erheblichen Behinderungen.