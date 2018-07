Heilbronn. (pol/rl) In Untersuchungshaft befinden sich zwei Männer nach einem versuchten Raubüberfall auf zwei Jungen am Donnerstagnachmittag. Kurz vor 14 Uhr hielten sich mehrere Kinder im Alter zwischen 9 und 11 Jahren am McDonalds am K 3 auf. Plötzlich wurden sie von einer 28-jährigen Frau und deren 36-jährigem Begleiter angegangen.

Laut Polizei forderte die Frau von einem Zehnjährigen, dass er sein Bargeld herausgeben soll und packte ihn am Arm. Kurz danach tastete der 36-Jährige die Taschen der Jacke des 11-Jährigen ab. Da er offenbar keine Beute fand, stieß er den Jungen weg, der daraufhin stürzte. Die beiden Jungen flüchteten danach.

Die Sicherheitsleute des angrenzenden Gebäudes bekamen den Vorfall mit und alarmierten die Polizei. Als eine Streife eintraf, waren die Verdächtigen schon geflohen. Da die beiden Jungen zunächst über Schmerzen klagten und aufgrund der Geschehnisse zusehends aufgelöst waren, wurde die medizinische Betreuung veranlasst. Äußerliche Verletzungen erlitt keines der Kinder.

Wenig später erkannten die Kinder die Frau und den Mann wieder und meldeten dies der Polizei. Die mutmaßlichen Täter waren der Polizei bereits bekannt und wurden vorläufig festgenommen. Am Freitagnachmittag wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Laut Polizei hatten die mutmaßlichen Täter zuvor weitere Personen angegangen und belästigt. Diese und weitere Personen, die den versuchten Überfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der 07131/104-4444 melden.