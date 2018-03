Heilbronn. (pol/abs) Bei einem tragischen Unfall wurde am Donnerstag in Heilbronn ein Fußgänger getötet. Der 59-Jährige, der vom Stadtteil Böckingen in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, wollte laut Polizei gegen 22.50 Uhr die Neckartalstraße in Höhe der Neuen Straße überqueren. Dabei übersah er einen Ford, der aus Richtung Lauffen kam. Obwohl die 19-jährige Fahrerin ordnungsgemäß fuhr und sofort eine Vollbremsung hinlegte, wurde der Mann von dem Wagen erfasst. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein amtlich anerkannter Sachverständiger hinzugerufen.