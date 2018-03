Heilbronn. (pol/abs) Ein betrunkener 23-Jähriger durfte am Donnerstagnachmittag seinem Freund in der Gewahrsamszelle Gesellschaft leisten. Der junge Mann kreuzte gegen 16 Uhr beim Polizeirevier auf und wollte den Freund abholen. Der saß nämlich schon seit Mittag wegen Beleidigung und Pöbeleien in der Zelle und wartete auf seine Entlassung. Als die Polizisten dem 23-Jährigen mitteilten, dass sein Freund noch bis zum frühen Abend in der Zelle bleiben müsse, wurde er aggressiv und begann, unbeteiligte Personen zu beleidigen, die im Vorraum warteten. Außerdem demolierte er ein Auto auf dem Besucherparkplatz.

Die Polizisten entschieden sich deswegen, ihm nun doch seinen Wunsch zu erfüllen und ihn zu seinem Freund zu bringen. So trafen sich die beiden also doch noch, wenn auch anders, als sie sich das vermutlich vorgestellt hatten.