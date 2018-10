Heilbronn. (pol/end/sbl) Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend zwischen Dürrenzimmern und Nordhausen ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. „Der Zusammenstoß muss enorm gewesen sein,“ so die Einschätzung eines Feuerwehrmanns an der Unglücksstelle auf der Landstraße L 1106 (Kreis Heilbronn).

Laut Polizeibericht überholte ein 55-jähriger Mercedesfahrer ein vor ihm fahrendes Taxi. Gleichzeitig wollte eine vor dem Taxi fahrende 58-jährige BMW-Fahrerin nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Der Mercedes prallte in die Fahrerseite des abbiegenden BMWs, wobei die 58-Jährige schwer verletzt wurde und kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

Der Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Nach einem Hund aus dem Unfallauto wurde laut RNZ-Informationen noch gesucht. Die Landesstraße war bis etwa 20 Uhr gesperrt.