Heilbronn. (pol/stoll) Ein 48-Jähriger ist am Sonntagabend in Heilbronn mit einem Messer auf einen Mann losgegangen und verletzte ihn dabei leicht. Der Angreifer sitzt jetzt in Untersuchungshaft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Kurz vor 21 Uhr musste eine Kellnerin am Sonntag in einer Gaststätte in der Oberen Neckarstraße die Polizei rufen, da ein Gast sich äußerst aggressiv gegenüber Gästen mit südländischen Aussehen und Bediensteten des Lokals verhielt, berichtet die Polizei.

Nachdem er und sein Freund dem Laden verwiesen wurden, wurde er von einem Hund eines türkischstämmigen Mannes angebellt. Das Bellen störte ihn anscheinend so sehr, dass er anfing den Mann zu beleidigen. Der Streit eskalierte, indem der 48-Jährige ein Messer zog und auf seinen Kontrahenten losging. Der türkischstämmige Mann wurde an der Hand leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Täter bereits geflüchtet. Schnell konnten die Beamten die Identität des Flüchtigen ermitteln, da er bereits polizeibekannt ist. Eine sofortige Fahndung war erfolgreich. Der 48-Jährige konnte in einer Kneipe am Berliner Platz festgenommen werden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits in einem Lokal in der Gerberstraße mehrere Personen bedroht hatte.

Eine fremdenfeindliche Tat wird nicht ausgeschlossen, so die Ermittler.