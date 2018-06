Heilbronn. (pol/gs) Ein 30-jähriger Mann wurde am Samstag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen. Laut Polizeiangaben soll er einen 28-Jährigen lebensbedrohlich verletzt haben.

Die beiden Männer hielten sich am Gründonnerstag in der Wohnung der Freundin des 30-jährigen Täters in Heilbronn-Sontheim auf. Gegen Mitternacht stieß die Freundin zu den offenbar stark betrunkenen Männern dazu. Einige Stunden später kam es zur handgreiflichen Auseinandersetzung des 30-Jährigen und seiner 20-jährigen Freundin.

Der bislang unbeteiligte 28-Jährige wurde von dem 30-Jährigen aus der Wohnung geworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dann an der Wohnungstür zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Wie die Polizei mitteilte, sind beide durch einen Glaseinsatz der Tür gestürzt. Der 30-Jährige schlug dann auf den am Boden liegenden 28-Jährigen ein und stach mehrmals mit einer großen Glasscherbe auf ihn ein. Dabei wurde der 28-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Nachdem er nach einer Notoperation auf die Intensivstation verlegt wurde, ist er mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 30-Jährige Täter wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und in ein Gefängnis eingeliefert.