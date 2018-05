Neckarsulm. (pol/rl) Zu einem Großeinsatz in einer Asylunterkunft in der Neckarsulmer Odenwaldstraße kam am späten Dienstagabend. Gegen 23.30 Uhr war der Polizei vom zuständigen Sicherheitsdienst eine Schlägerei in der Unterkunft mit etwa 20 Beteiligten gemeldet worden. Daraufhin fuhren 14 Streifenwagen mehrerer Dienststellen des Heilbronner Polizeipräsidiums zu der Unterkunft. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Schlägerei bereits vorbei. Der Fernsehraum war dabei verwüstet worden. Unklar blieb wer an der Schlägerei beteiligt war und was die Ursache des Streit war.

Die Ruhe danach dauerte nur wenige Stunden: Um 3 Uhr schlug einer der Bewohner den Brandmelder ein, sodass die örtliche Feuerwehr anrückte. Zu löschen gab es nichts.