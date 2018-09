Karlsruhe. (pol/web) Ein sechs Jahre altes Mädchen ist am Mittwoch in Graben-Neudorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.



Das Unglück ereignete sich um 13.30 Uhr in der Mannheimer Straße. Dort war ein 79 Jahre alter Autofahrer in Richtung Norden unterwegs.



Nach Polizeiangaben standen das Mädchen und dessen Mutter am linken Fahrbahnrand, von wo aus das Kind plötzlich auf die Fahrbahn lief und im Radbereich gegen den Wagen des 79-Jährigen stieß.



Das Mädchen verletzte sich schwer, ein Notarzt kam an den Ort des Geschehens. Einsatzkräfte brachten das Kind in eine Karlsruher Klinik.