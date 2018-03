Karlsruhe. (dpa-lsw) Ein entlaufenes Pferd hat in der Nähe von Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe den S-Bahn-Verkehr vorübergehend zum Erliegen gebracht. Ein Zugführer hatte am Donnerstagmorgen auf der Fahrt von Graben-Neudorf nach Bruchsal das Tier an den Gleisen entdeckt und Alarm geschlagen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Halter konnte das Pferd kurze Zeit später wieder einfangen. Die Bahnstrecke war für 20 Minuten gesperrt.