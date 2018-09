Graben-Neudorf. (dpa-lsw) Heftig gewehrt hat sich ein 29-Jährige im Kreis Karlsruhe gegen zwei unbekannte Männer, die es auf ihr Handy abgesehen hatten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielt einer der Täter die Frau in Graben-Neudorf dabei auf der Straße fest, ein zweiter forderte: «Handy her!» Sie wehrte sich vehement mit Tritten gegen den Angriff. Schließlich zog ein dritter Mann, der das Duo begleitet hatte, den Angreifer weg von der Frau. Sie stürzte dabei und verletzte sich leicht. Die Männer ließen von ihr ab und flüchteten ohne Beute. Von dem Trio fehlte nach dem Raubversuch am Dienstagabend jede Spur.