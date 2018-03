Graben-Neudorf (dpa/lsw) Ein Feuerwehrmann soll in Graben-Neudorf bei Bruchsal einen Altkleidercontainer angezündet und dann beim Löschen geholfen haben. Noch während dem Einsatz in der Nacht zum Mittwoch seien die Ermittler dem 18-Jährigen auf die Spur gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sei an Ort und Stelle festgenommen worden und habe die Tat gestanden.

Die Polizei prüft nun, ob der junge Mann von der Freiwilligen Feuerwehr auch für weitere Brandstiftungen in der Region verantwortlich ist. Das Feuer am Kleidercontainer, das der 18-Jährige auch selbst per Notruf gemeldet haben soll, konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.