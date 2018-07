Elzach. (dpa-lsw) Mehrere Jugendliche haben an der großen und weithin sichtbaren Uhr der katholischen Kirche im Ort gedreht. Dafür kletterten sie am Sonntagabend gegen 21 Uhr an einem Baugerüst hoch und verstellten die Kirchturmuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Verletzt wurde bei der lebensfährlichen Aktion, die offenbar als Spaß gedacht war, niemand. Allerdings beschädigten die Jugendlichen die großen Uhrzeiger, weil sie diese unsachgemäß verstellt hatten.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Eine Autofahrerin hatte die Jugendlichen aus der Ferne zwar gesehen, konnte sie jedoch nicht identifizieren. Die Zeit wurde inzwischen wieder korrekt eingestellt.