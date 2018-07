Bruchsal. (pol/rl) Aus Nägeln selbst hergestellte "Krähenfüße" legte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch am Ortsausgang Bruchsal aus. Laut Polizei wurden die Krähenfüße im Zufahrtsbereich zur Dr. General-Speidel-Kaserne von der Bundesstraße B 3 aus kommend, im Bereich des Kreisverkehrs der Landstraße 558 Ortsausgang Bruchsal in Fahrtrichtung Büchenau (Zufahrt zur Bereitschaftspolizei) und auf der Landstraße 558 zwischen Büchenau und der Abfahrt zur Landstraße 560 gefunden.

Bislang meldeten sich zehn Geschädigte, deren Fahrzeugreifen von den Krähenfüßen zerstört wurden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder weitere Geschädigte, können sich beim Polizeirevier Bruchsal unter der 07251/726-0 melden.