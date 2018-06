Brackenheim. (pol/eka) Noch an der Unfallstelle verstarb ein 57-Jähriger nach einem Unfall auf L 1107 zwischen Brackenheim und Stetten. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Stetten und kam kurz vor der Abzweigung in Richtung Neipperg aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur, wo eine 60-Jährige mit ihrem Ford Focus entgegen kam.

Die Frau versuchte noch ausweichen, was jedoch nicht mehr gelang, sodass die beiden Autos frontal zusammenstießen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, die Frau erlitt schwere Verletzungen. Im Einsatz waren außer der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei auch ein Rettungshubschrauber. An beiden PKW entstand Totalschaden, die L 1107 musste voll gesperrt werden.