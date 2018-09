Saarbrücken. (dpa) Wegen mutmaßlicher Schleuserkriminalität und Menschenhandels hat die Polizei eine 44 Jahre alte Bordellbetreiberin in Baden-Württemberg festgenommen. Die Frau habe in ihrem Bordell im hessischen Landkreis Bergstraße Frauen vom Straßenstrich in Saarbrücken arbeiten lassen, teilte die Polizei in Saarbrücken am Donnerstag mit.

Die Verdächtige sei bereits am Montag in ihrem Haus in Baden-Württemberg gefasst worden, gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Nach einem 34-jährigen, mutmaßlichen Komplizen wird noch gefahndet. Auch ein 48 Jahre alter Mann soll der Bordellbetreiberin Frauen aus Saarbrücken zugeführt haben. Er sitzt seit vergangenem Jahr eine fünfjährige Haftstrafe ab.