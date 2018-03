Weiträumig abgesperrt wurde am Montagabend nach der Bombendrohung in Heilbronn der Kiliansplatz sowie der Hauptbahnhof: Ein unbekannter hatte mehrfach bei der Polizei angerufen. Foto: Endres

Heilbronn. (dpa/lsw) Nach der Serie von Bombendrohungen in Heilbronn haben sich erste Zeugen bei der Polizei gemeldet, die Hinweise zu der Stimme des unbekannten Anrufers geben konnten. "Bislang sind zehn Hinweise aus der Bevölkerung bei uns eingegangen. Eine heiße Spur war noch nicht dabei", sagte ein Polizeisprecher in Heilbronn am Mittwoch. Zuvor hatte die Polizei Mitschnitte der Drohanrufe veröffentlicht: https://www.polizei-bw.de/Fahndung/Seiten/PP-Heilbronn---Mehrfache-Bombendrohungen-am-29.08.2016.aspx Die Beamten hoffen, dass Zeugen die Stimme des anonymen Anrufers erkennen.

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag hatte sich ein Unbekannter insgesamt sieben Mal bei der Polizei gemeldet und mit Bomben an verschiedenen Orten in Heilbronn gedroht. Der Hauptbahnhof musste zeitweise gesperrt werden. Eine Kundgebung des Kurdischen Vereins Heilbronn wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Eine Bombe wurde an keinem der angekündigten Orte gefunden. Der Polizeieinsatz soll Kosten in Höhe eines fünfstelligen Betrages verursacht haben, sagte der Polizeisprecher.

Alle Anrufe gingen von Telefonzellen im Stadtgebiet von Heilbronn aus. Die Polizei sucht daher auch nach Zeugen, die den Unbekannten dort gesehen haben. Wegen der Entfernung zwischen den Telefonzellen geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte mit einem Fahrrad oder mit einem Motorrad unterwegs gewesen sein könnte.