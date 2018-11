Biberach. (dpa) Eine syrische Flüchtlingsfamilie ist an den Tücken der baden-württembergischen Ortsnamen gescheitert. Nach einer zehnstündigen Irrfahrt kamen die sieben Kinder und drei Erwachsenen am Montagabend am Biberacher Bahnhof im Ortenaukreis an. Die Syrer waren am Vormittag von einer Erstaufnahmestelle im Ostalbkreis zu ihrer neuen Unterkunft aufgebrochen. Allerdings wählten sie eine Zugverbindung nach Biberach im Kinzigtal und nicht nach Biberach an der Riß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Familie war sichtlich erschöpft. Eines der Kinder, ein elfjähriges Mädchen, sprach sehr gut deutsch und konnte das Missverständnis zusammen mit der Polizei aufklären. Nachdem die Reisegruppe die Nacht in einer Flüchtlingsunterkunft im badischen Offenburg verbrachte, sollte sie am Dienstag ins schwäbische Biberach an der Riß reisen.