Tauberbischofsheim. (pol/web) Ein Lastwagen ist am frühen Samstagmorgen zwischen Ahorn und Tauberbischofsheim von der A 81 abgekommen und hat dabei die Mittelleitplanke der Autobahn durchschlagen. Der 49 Jahre alte Fahrer des Unfall-Lkw war in Richtung Würzburg unterwegs. Die Polizei vermutet, dass um 4 Uhr ein technischer Defekt dazu führte, dass sich die Deichsel des Lkw-Anhängers querstellte. Die Folge: Der Anhänger lenkte nach rechts aus und schob das Zugfahrzeug nach links. Der Lastwagen raste in die Mittelleitplanke und durchbrach diese, sodass ein Teil des Fahrzeugs in die entgegengesetzte Fahrbahn in Richtung Stuttgart ragte.

Der 49-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, weitere Lkw- oder Autofahrer kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro. Die Feuerwehr Tauberbischofsheim musste 27 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge bereitstellen, um den Lastwagen bergen zu können. Auch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei rückten zur Unfallstelle aus. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 9.45 Uhr. Der Verkehr in beide Fahrtrichtungen musste bis dahin an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.