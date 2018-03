A 6 bei Weinsberg. (pol/rl) Am Kreuz Weinsberg kam es am Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall. Laut Polizeibericht war ein Lastwagen auf der A 6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Im Baustellenbereich am Autobahnkreuz scherte laut Polizei ein 57-jähriger Skoda-Fahrer gegen 8.40 Uhr offenbar so knapp vor einem Lastwagen in dessen Fahrspur ein, dass der Lastwagen den Skoda erfasste. Danach schob der Laster den Skoda rund 200 Meter vor sich her, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die A 6 war in Fahrtrichtung Nürnberg während der Unfallaufnahme voll gesperrt. In der Gegenrichtung war die linke Fahrspur ebenfalls blockiert. In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich Staus.