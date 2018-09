Öhringen. (pol/web) Tragisches Unglück auf der A 6: Ein 20 Jahre alter Mann ist am frühen Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein von einem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Das Unfallopfer war im Mercedes eines 27-Jährigen unterwegs. Um 0.10 Uhr gerieten die beiden jungen Männer in einen derart heftigen Streit, dass der Ältere der Beiden auf dem Seitenstreifen anhielt. Nach Polizeiangaben stieg der 20-Jährige daraufhin unvermittelt aus dem Mercedes aus, um die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren.

Dabei wurde er von einem Ford erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Notarzt behandelte ihn noch am Unfallort, dann brachte man ihn in ein Krankenhaus. In dem Mercedes war außerdem noch ein weiterer 20-jähriger mitgefahren. Er kam ebenfalls ins Krankenhaus, da ein Verdacht auf Drogenkonsum vorlag.

An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.