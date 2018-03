Karlsruhe. (dpa-lsw) Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A 5 bei Karlsruhe sind am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte ein Lastwagenfahrer in Richtung Karlsruhe und Heidelberg gegen 12.05 Uhr kurz vor der Ausfahrt Ettlingen ein Stauende übersehen. Sein Fahrzeug schob mehrere andere ineinander, so dass alle drei Fahrstreifen blockiert wurden.

Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An der Unfallstelle bildete sich laut Polizei in Fahrtrichtung Norden ein Stau von mehr als acht Kilometern Länge.