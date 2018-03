A 5 bei Bruchsal. (pol/sbl) Ein Litauischer Sattelzug krachte am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr an der Anschlussstelle Bruchsal in die Leitplanken. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 36-Jährige nach einer Pause wieder auf die Autobahn in Richtung Norden.

Aufgrund eines internistischen Notfalls des Fahrers kam der Sattelzug rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanken. Der 36-Jährige wurde durch einen Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Es bildete ein bis zu 6 Kilometer langer Stau.

Nach der Unfallaufnahme waren alle Fahrstreifen gegen 10 Uhr wieder frei.