Berlin (dpa) - Schlägt die schwache Konjunktur jetzt auch auf die Einnahmen des Staates durch? Die Bundesregierung muss sich in jedem Fall darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen ab 2020 nicht mehr so sprudeln wie in den vergangenen Jahren.

Trotzdem dürften sie weiter steigen - für das laufende Jahr Berichten zufolge sogar stärker als zuletzt angenommen. Die genauen Zahlen der Steuerschätzer will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) heute in Berlin vorstellen. Erwartet wird, dass die Prognose vor allem für 2020 und die Folgejahre schlechter ausfällt als noch im Frühjahr erwartet. Denn seitdem musste die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose noch einmal nach unten korrigieren. Für das kommende Jahr rechnet sie inzwischen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,0 Prozent wachsen wird, statt wie bisher um 1,5 Prozent.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt zweimal im Jahr zusammen, im Frühjahr und Herbst. Er besteht aus Experten der Bundesregierung, der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, Vertretern der Länderfinanzministerien sowie der Kommunen.

Sie gehen die erwarteten Einnahmen bei allen Steuerarten durch und rechnen diese dann zusammen. Zum Auftakt der Rechnerei hatte der Vorsitzende des Arbeitskreises, Hartmut Hüsges, ein düsteres Bild gezeichnet. «Wir leben in sehr schwierigen Zeiten», hatte er gesagt. Die Unsicherheit sei groß, der demografische Wandel werde die Wachstumsmöglichkeiten begrenzen, außerdem schwebe der Brexit wie ein Damoklesschwert über der gesamtwirtschaftlichen Projektion.

Das Ergebnis der Steuerschätzung könnte auch die Debatte über Scholz’ schwarze Null weiter anheizen. Denn auf ihr basieren die Haushaltspläne der Bundesregierung und der Länder - und weniger Einnahmen bedeuten weniger Spielräume für Ausgaben etwa für eine Grundrente oder den Klimaschutz.

Im laufenden Jahr aber könnte Scholz Berichten zufolge überraschend mehr Möglichkeiten haben als gedacht. Der Bund fährt demnach erneut Milliardenüberschüsse ein - auch, weil die Zinsen niedriger sind als erwartet und viele Investitionsmittel nicht abgerufen werden.

FDP-Chef Christian Lindner rief die Union unmittelbar vor der Steuerschätzung auf, den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen. «Unsere Steuern und Abgaben gehören zu den höchsten der Welt. Die GroKo ist ein Standortrisiko, wenn sie Bürger und Mittelstand nicht endlich wirklich entlastet», sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch mahnte in den Zeitungen Investitionen in die Verkehrswende, die digitale Infrastruktur, in Bildung und Pflege an.

Bayerns Finanzminister Albert Füracker forderte angesichts der abflauenden Konjunktur eine zügige Reform der Unternehmensteuer. «Die SPD und Finanzminister Olaf Scholz sollten endlich auf unsere Vorschläge eingehen», sagte der CSU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). Bereits seit mehr als einem Jahr lägen die Vorschläge aus Bayern im Bundesrat. «Unsere Reform würde zu einer echten Entlastung der Unternehmen und damit zu einer Stärkung der Wirtschaft und zu mehr Arbeitsplatzsicherheit führen.»