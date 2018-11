Wahlplakate in Berlin. Foto: Christina Peters

CDU und CSU verharrten in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der «Bild am Sonntag» zum sechsten Mal in Folge bei 38 Prozent.

Auch die Linken (10 Prozent), die FDP und die AfD (beide 8 Prozent) blieben auf dem Stand der Vorwoche. Die Grünen verloren einen Zähler und kamen auf 7 Prozent. Die Bundestagswahl ist am 24. September.