Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel konnte den Eingang der Klage für Limburg am Dienstag noch nicht bestätigen.

Nach Daten des Umweltbundesamtes hatten auch Limburg und Oldenburg 2017 den Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel deutlich überschritten. Limburg an der Lahn gehört demnach sogar zu den am meisten belasteten Städten in Deutschland.

Die Umwelthilfe kündigte außerdem an, im November weitere Klage zu Dieselfahrverboten in Bielefeld, Hagen, Oberhausen, Wuppertal (alle Nordrhein-Westfalen) und Freiburg (Baden-Württemberg) einzureichen. «Damit klagt die DUH dann in 34 durch Dieselabgase belasteten Städten», hieß es in einer Mitteilung der Umwelthilfe. Ziel der Klagen sei es, noch im Jahr 2019 die Einhaltung der Grenzwerte zu erreichen.