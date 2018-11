Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Antrag unterstreiche, «dass der Migrationspakt deutschen Interessen dient». Wichtig sei, dass die Migration geordnet, gesteuert und begrenzt werden solle.

Der UN-Migrationspakt soll bei einem Treffen am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden. Das rechtlich nicht verbindliche Abkommen soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Unter anderem die USA, Ungarn, Österreich, Tschechien, die Schweiz und die Slowakei wollen nicht mitmachen. Kritiker fürchten, es drohe eine Vermischung von Arbeitsmigration und Asyl. In Deutschland macht vor allem die AfD Stimmung gegen den Pakt. Es gibt aber auch einzelne kritische Stimmen in der Union.