Berlin (dpa) - Bis zum Herbst will das CSU-geführte Bundesinnenministerium ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betrieb gehen lassen - also in etwa bis zur Landtagswahl in Bayern.

Das Vorhaben werde «höchst prioritär betrieben», sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der «Süddeutschen Zeitung». «Ich bin zuversichtlich, dass wir nach den Osterfeiertagen ein Eckpunktepapier vorlegen können.»

Das Zentrum werde «in Verantwortung der Bundespolizei» betrieben. Es solle als Modell für die sogenannten Ankerzentren dienen, in denen einmal das gesamte Asylverfahren abgewickelt werden soll. «Es würde sich anbieten, für das Modellprojekt eine schon vorhandene Einrichtung zu nutzen», sagte Mayer. Denkbare Standorte wären Manching oder Bamberg in Bayern, wo es bereits Transitzentren gibt. Auch die Erstaufnahmeeinrichtung im hessischen Gießen komme in Betracht. Ziel muss es laut Mayer zudem sein, die Zahl der Abschiebehaftplätze - gegenwärtig 400 - «erheblich zu erhöhen».

Bei der Bundespolizei löst das indes wenig Begeisterung aus. «Bewachung und Betreuung von Ausreisepflichtigen ist keine polizeiliche Aufgabe», sagte Jörg Radek, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in der Bundespolizei. «Wir bilden nicht Polizisten aus, um Haftanstalten zu betreiben.» Die Bundespolizei sei vor allem für die Strafverfolgung und Gefahrenabwehr zuständig. «Aufenthaltsbeendende Entscheidungen oder Maßnahmen» seien verfassungsrechtlich fragwürdig. In der Pflicht sieht Radek hier eher Justiz oder das Bundesamt für Migration, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Auch die Stellenzuwächse der vergangenen Jahre und die im Koalitionsvertrag vereinbarte Aufstockung der Sicherheitsbehörden um 7500 Mitarbeiter sind für Radek kein Argument. «Die Bundespolizei erhielt mehr Personal für die Präsenz an der Grenze und den Bahnhöfen. Dort ist sie für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zuständig», erklärte er.