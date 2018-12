Berlin (dpa) - Nach dem knappen Sieg von Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zum CDU-Vorsitz hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die unterlegenen Lager seiner Partei vor Rachegedanken gewarnt. «Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht.

So geht Demokratie nicht», erklärte er der «Bild»-Zeitung (Montag). Kramp-Karrenbauer selbst wies Darstellungen zurück, die Partei sei durch den Wettkampf zwischen ihr, Friedrich Merz und Jens Spahn gespalten. «Die Unterschiede sind geringer als man denkt», sagte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will».

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verlangte Disziplin von der CDU. «Es gibt Enttäuschungen. Das verstehe ich sehr wohl», sagte er der «Rheinischen Post». «Aber es gibt keinen Grund, sich in die Schmollecke zu stellen.» Schäuble hatte sich wenige Tage vor der Wahl der neuen Parteispitze für den früheren Unionsfraktionschef Merz ausgesprochen und damit erhebliche Unruhe ausgelöst. Seit der knappen Niederlage von Merz auf dem Hamburger Parteitag wächst in der CDU die Sorge, dass sich die Gräben zwischen den Parteiflügeln vertiefen könnten. Im konservativen Lager herrscht große Enttäuschung.

FDP-Chef Christian Lindner sagte am Montag in Berlin, «eine ganze Reihe von Persönlichkeiten» aus der CDU habe nach Merz' Niederlage Kontakt zur FDP aufgenommen. «Es sind überwiegend natürlich Persönlichkeiten, die sich dem Wirtschaftsflügel oder dem Wirtschaftsrat der CDU nahe fühlen», präzisierte er. «Wer eine neue Strategie und neue Inhalte bei der Union vermisst, der ist nicht allein» und könne eine neue politische Heimat bei der FDP finden, warb Lindner. Merz gilt als Vertreter des konservativen und wirtschaftsliberalen Flügels der CDU.

Im kommenden Jahr steht die Europawahl an sowie drei wichtige Wahlen in den östlichen Bundesländern. Dabei geht es für die CDU vor allem auch darum, die rechtspopulistische AfD klein zu halten. In Thüringen und Sachsen liegt die AfD jüngsten Umfragen zufolge deutlich über 20 Prozent, in Thüringen mit dem Rechtsaußen Björn Höcke sogar fast gleichauf mit der CDU.

Führende CDU-Politiker im Osten setzen auf die Unterstützung von Merz in den anstehenden Landtagswahlkämpfen. «Friedrich Merz muss uns helfen, da setze ich sehr darauf. Er genießt sehr viel Sympathie und Zustimmung vor Ort bei den Leuten an der Basis», sagte der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring der Deutschen Presse-Agentur. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte: «Friedrich Merz wird eingeladen, selbstverständlich. Ich freue mich, wenn er kommen würde und mit eingreift in den Wahlkampf.»

Viele in der CDU hoffen, dass Merz sich weiter in der Partei engagiert. Nach seiner Niederlage hatte er zwar angekündigt, weiter für die CDU arbeiten zu wollen, wo dies gewünscht sei, sich aber nicht konkreter festgelegt. Kramp-Karrenbauer will in den nächsten Tagen mit Merz reden. «Es geht nicht darum, was ich ihm anbiete, es geht darum, wie er sich selbst einbringen will», sagte sie.

Die Unruhe in der CDU nach der Kampfabstimmung über den Parteivorsitz könnte sich aus Sicht der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles auch auf die Koalition auswirken. «Durchaus konfliktfähiges Potenzial» sah Nahles am Montag im ARD-«Morgenmagazin» bei der Verteidigungspolitik, weil die CDU auf dem Parteitag beschlossen hat, die Ausgaben dafür weiter zu erhöhen. Andererseits sieht Nahles mit der neuen CDU-Vorsitzenden auch neue Ansatzpunkte. «Wir haben in der Sozialpolitik schon viel hinbekommen. Ich denke jetzt mal an die Stabilisierung der Renten, an den sozialen Arbeitsmarkt. Da könnte ich mir mit Frau Kramp-Karrenbauer auch weitere Schritte vorstellen», erklärte sie.

Die SPD-Linke warnte die CDU vor einem Richtungsstreit und einer Belastung der schwarz-roten Koalition. «In den nächsten Wochen wird sich beweisen, ob die Koalition arbeits- und handlungsfähig ist», sagte der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD, Matthias Miersch, in Berlin. Der knappe Ausgang bei der Wahl zum CDU-Vorsitz zeige die «Zerrissenheit» in der Partei.

Es gehe in der Koalition in den kommenden Woche und Monaten um große Zukunftsaufgaben, sagte Miersch. Er nannte mit Blick auf den Kohleausstieg die ökologische Transformation verbunden mit sozialer Gerechtigkeit.

Kramp-Karrenbauer lehnte einen Ministerposten im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel ab. «Ich bin zur Wahl als Parteivorsitzende angetreten, weil ich für eigenständige Positionen der Union stehen will», sagte sie der «Saarbrücker Zeitung». «Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett.» Damit stellt sich die Frage, wie die CDU-Vorsitzende künftig entlohnt werden kann - der Posten als Parteichefin ist eigentlich ein Ehrenamt. Darüber liefen derzeit Gespräche, sagte eine CDU-Sprecherin.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban gratulierte Kramp-Karrenbauer zu ihrer Wahl. «Wir ungarische Christdemokraten (...) messen den Beziehungen zwischen (der ungarischen Regierungspartei) Fidesz und der CDU weiterhin eine strategische Bedeutung zu, die weit über die zwischenstaatliche Dimension hinausweist», schrieb Orban nach Angaben seines Sprechers Bertalan Havasi vom Montag an Kramp-Karrenbauer. Die Beziehung zwischen Orban und Merkel gelten seit längerem als angespannt.