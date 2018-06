Auseinander gingen die Ergebnisse hingegen bei der Einschätzung des Terror-Risikos. Nach dem «Deutschlandtrend» des ARD-Morgenmagazins befürchten 45 Prozent der Befragten, dass es in nächster Zeit auch hierzulande Anschläge geben könnte. Nach der repräsentativen Emnid-Umfrage für N24 sehen hingegen nur 34 Prozent ein erhöhtes Anschlagsrisiko.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) versicherte in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», die Sicherheitsbehörden täten alles, um Anschläge wie in Frankreich zu verhindern. «Völlig ausschließen können wir einen solchen Anschlag aber auch in Deutschland nicht.»