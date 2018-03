Die großen Aufgaben werde man auf Dauer nur bewältigen, «wenn wir auch mit der Kultur der Vernunft eine Begrenzung der Zuwanderung erreichen», sagte Seehofer am Samstag beim CSU-Parteitag in München. «Da müssen wir als CSU ein Bollwerk sein.» Die CSU werde weiter für eine Obergrenze kämpfen. Am Freitagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Parteitag eine Obergrenze klar abgelehnt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte, in Zukunft sollte Europa ein großzügiges Flüchtlingskontingent aufnehmen. «Ein Kontingent bedeutet automatisch eine Begrenzung der Anzahl von Flüchtlingen», sagte er der «Bild am Sonntag». Gleichzeitig müssten die EU-Außengrenzen strikt geschützt werden. «Dann entfällt auch das Geschäft der Schleuser.»

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer wertete die Äußerung als Erfolg seiner Partei: «Schon ein paar Stunden nach dem CSU-Parteitag geht die Diskussion über die Aufnahme-Obergrenze in die richtige Richtung.» Allerdings hatte de Maizière bereits im September Flüchtlingskontingente vorgeschlagen.

Die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner sagte im ARD-«Bericht aus Berlin»: «Diese Kontingente wollen wir einführen, wenn ganz Europa mitmacht.» Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), unterstrich, das Asylrecht kenne rechtlich keine Obergrenze. De Maizières Vorschlag sei tragfähig, setze aber eine Einigung in Europa voraus, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, mit einer Kontingentlösung könne die Aufnahme von Flüchtlingen unter Kontrolle gebracht werden. «Der Deutsche Bundestag sollte in Abstimmung mit der Europäischen Union und dem UNHR jedes Jahr aufs Neue über die Größe der Kontingente von Flüchtlingen entscheiden, die wir aufnehmen können», sagte er dem «Tagesspiegel am Sonntag». Dass immer noch Tausende völlig unkontrolliert einreisen könnten, sei nicht hinnehmbar.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber forderte die CSU auf, sich an Merkels Linie zu halten. «Die CDU will die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, reduzieren», sagte er den Funke-Zeitungen.

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, am Asyl-Grundrecht dürfe nicht gerüttelt werden. «Genauso klar ist aber auch, dass wir an reale Grenzen stoßen», sagte er am Freitagabend auf dem Grünen-Parteitag in Halle. Die Delegierten hielten fest, «dass nicht alle, die in Deutschland Asyl beantragen, auch bleiben können».

Merkel hält trotz Flüchtlingskrise und Terrorbedrohung neue Schulden für vermeidbar. Für 2016 könne nach jetzigem Stand wieder ein ausgeglichener Haushalt durchgesetzt werden, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft im Internet.

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist seit August laut «Frankfurter Allgemeiner Zeitung» (Montag) stark gestiegen. Bis zum 19. November seien laut einer Länder-Aufstellung 57 376 gekommen. Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer (CDU) forderte in dem Blatt, dass der Familiennachzug ausgeschlossen werden müsse. Die Jugendlichen würden vorgeschickt.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) sprach sich gegen eine Einschränkung des Familiennachzugs aus. «Aus menschenrechtlicher wie aus christlicher Perspektive ist die Trennung von Ehepaaren und Familien nicht hinzunehmen», heißt es in einer Erklärung.