Der 41-jährige Iraker saß wegen Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe und versuchter Beteiligung an einem versuchten Mord jahrelang in Haft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach Verbüßung seiner Strafe stand der in der Hauptstadt lebende Mann stand unter Führungsaufsicht und musste eine elektronische Fußfessel tragen, die er sich aber am Morgen entfernt hatte. Die Polizistin wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Nach Angaben der Behörden handelte es sich bei dem Erschossenen um Rafik Y.. Er galt als Chefplaner eines vereitelten Anschlags auf den damaligen irakischen Ministerpräsidenten Ijad Allawi in Berlin im Jahr 2004. 2008 wurde er dafür vom Oberlandesgericht Stuttgart zu acht Jahren Haft verurteilt, wie Oberstaatsanwalt Dirk Feuerberg sagte.

Nach seinen Angaben wurde die Wohnung des 41-Jährigen auf Hinweise zu Terror-Plänen überprüft. Für eine Einschätzung, ob der Angriff terroristisch motiviert war und es ein vorbereiteter Anschlag war, sei es noch zu früh. «Er ist mehrfach in Erscheinung getreten, weil er ausgesprochen aggressiv auftrat», so Feuerberg über den Mann. Es habe mehrere Fälle von Bedrohung gegeben. Dies habe er damit gerechtfertigt, dass die Opfer gegen seine Religion verstoßen hätten.

Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) erklärte, es gebe Anhaltspunkte, die gegen ein geplantes Vorgehen sprechen. Eine religiöse Motivation könne aber nicht ausgeschlossen werden. Der Mann sei als Mitglied der Islamistengruppe Ansar-al-Islam verurteilt und von den Sicherheitsbehörden intensiv betreut worden. Eine Abschiebung in den Irak sei nicht möglich gewesen, weil ihm dort die Todesstrafe gedroht hätte.

Der Angreifer war laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen in der Heerstraße im Stadtteil Spandau auf die 44-jährige Polizeibeamtin zugerannt und habe sie mit einem Klappmesser mit neun Zentimeter langer Klinge in Hals und Schulter gestochen. Daraufhin schoss ein anderer Polizist mehrmals auf den Mann.

Die Beamtin wurde wahrscheinlich auch durch einen Schuss ihres Kollegen verletzt. Sie wird auf einer Intensivstation behandelt. Ihr Zustand sei stabil, Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Beamtin könne noch nicht befragt werden. Der Angreifer starb trotz Wiederbelebungsversuchen in einem Rettungswagen.

Als die Behörden das Entfernen seiner Fußfessel bemerkten, wurde laut Polizei Alarm ausgelöst. Der Mann wurde angerufen, ging aber nicht ran. Die Polizei wurde informiert, ein Funkwagen zu seiner Wohnung geschickt. Es sei aber keiner da gewesen.