Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat ihr Verhalten bei der vielbeachteten Begegnung mit dem palästinensischen Flüchtlingsmädchen Reem gegen Kritik verteidigt. «Ich glaube, dass das so ok war», sagte die CDU-Vorsitzende im ARD-«Sommerinterview» am Sonntag. «Ich finde, die Geste war in Ordnung.»