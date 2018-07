Wie die «Süddeutsche Zeitung» sowie die Sender NDR und WDR unter Berufung auf die Enthüllungsplattform berichteten, stand auch eine Handynummer von Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf der Ausspähliste der National Security Agency (NSA).

Die Unterlagen deuteten auf einen jahrelangen Lauschangriff der US-Spione auf das Auswärtige Amt und den SPD-Politiker hin. Aus dem Ministerium war zu hören, Authentizität und Quelle der von Wikileaks publizierten Informationen seien nicht ohne weiteres überprüfbar. Sollten sich die Behauptungen allerdings als zutreffend herausstellen, so wäre dies ein inakzeptables Ausspähen von Partnern. «Selbstverständlich werden wir die US-Regierung um Aufklärung zu den erhobenen schweren Vorwürfen bitten.»

Erst vor wenigen Tagen hatten die in einem Rechercheverbund kooperierenden Medien anhand von Wikileaks-Informationen berichtet, die NSA habe über Jahrzehnte das Kanzleramt ausspioniert. Betroffen waren demnach neben Merkel offenbar auch die Regierungen ihrer Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) und Helmut Kohl (CDU). Auf der veröffentlichten Liste mit NSA-Spähzielen stehen dem Bericht zufolge 56 Telefonnummern, von denen etwa zwei Dutzend bis heute die aktuellen Nummern aus Merkels engster Umgebung seien.

Anfang Juli war bekanntgeworden, dass die NSA sich laut Wikileaks vor allem für die deutsche Währungs- und Handelspolitik interessierte. Der Plattform zufolge gab es 125 NSA-Spähziele im Kanzleramt, im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium sowie im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Die Überwachung reiche bis in die 90er Jahre zurück, hieß es. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) bestellte daraufhin US-Botschafter John B. Emerson ein. Bereits im Herbst 2013 hatte sich herausgestellt, dass der US-Geheimdienst über Jahre das Handy von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ausspioniert hatte.

Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele forderte das Kanzleramt auf, endlich tätig zu werden. «Weiteres Wegducken darf es nicht geben», hieß es in einer Erklärung. Das Ausspionieren der Bundesregierung durch den US-Geheimdienst werde immer vollständiger belegt. «Und das Kanzleramt schweigt und tut nichts.»

Der stellvertretende Linke-Fraktionschef Jan Korte erklärte: «Die ausbleibenden Reaktionen (...) zeigen, dass die große Koalition vor den Geheimdiensten kapituliert hat.» Zwei Dinge würden «immer klarer: Erstens ist der Überwachungswunsch der Geheimdienste total, und zweitens halten Union und SPD dies offenbar für alternativlos.»

Wie das Magazin «Focus» in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf Berliner Justizkreise berichtete, will Generalbundesanwalt Harald Range auch nach der Veröffentlichung immer neuer Abhördossiers der NSA keine Ermittlungen gegen den US-Geheimdienst einleiten. Demnach sagte ein Ermittler der Anklagebehörde: «Wir müssen eine Tat belegen können. Allein Zahlenkolonnen und Telefonnummern der Kanzlerin, einiger Minister und Staatssekretäre reichen bei weitem nicht aus.» Man brauche etwa Abhörprotokolle der NSA. «Originale, keine Kopien. Am besten mit den Namen der verantwortlichen Geheimdienst-Offiziere. All das haben wir aber in diesem Fall nicht.»