Die Partei will sich mit einem Bündel von Neuerungen stärker für Frauen, junge Menschen und Einwanderer öffnen. Das Reformkonzept unter dem Titel «Meine CDU 2017. Die Volkspartei.» soll am 13. Juli vom Parteivorstand beschlossen werden. Endgültig entscheiden wird der Bundesparteitag in Karlsruhe im Dezember.

Zum 70. Geburtstag der CDU stand die Bundeszentrale der Partei in Berlin am Samstag erstmals den Bürgern offen. Bei einem Tag der offenen Tür informierte sich ein gemischtes Publikum aus jüngeren und älteren Menschen bei Führungen und in Gesprächsrunden über die Partei und deren Arbeit. Bis gegen Mittag kamen nach Parteiangaben rund 300 Besucher ins Konrad-Adenauer-Haus. Am frühen Nachmittag wurde Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel erwartet.

Die Christlich Demokratische Union war 1945 nicht zentral, sondern in verschiedenen Städten gegründet worden. Der Gründungsaufruf in Berlin vom 26. Juni 1945 ist der bekannteste - die CDU wählte dieses Datum als offiziellen Geburtstag.