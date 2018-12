«Noch nie hat es in so kurzer Zeit einen so großen Zustrom an Menschen aus anderen Kulturkreisen gegeben», sagte er dem Magazin «Focus». «Das wird unsere Gesellschaft heraus- und vielleicht auch überfordern.»

Buschkowsky fürchtet demnach, dass ein starker Anstieg der Zahl der Muslime zu Schwierigkeiten führen könnte. Er rechnet mit zehn Millionen Flüchtlingen bis 2020.

Viele Asylsuchende «kommen aus Ländern mit einer völlig anderen Wertestruktur», sagte er dem Magazin. Eine «vordemokratische widerspruchslose Gehorsamspflicht einer gottgegebenen Ordnung» passe nicht zur deutschen Gesellschaft. «Die muslimische Weltsicht ist mit dem demokratisch-westlichen Wertekanon nicht kompatibel», stellte Buschkowsky fest.