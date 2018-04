Flüchtlinge schlafen in der Schalterhalle des Hauptbahnhofs in München. Foto: Andreas Gebert

In der Vorbereitungsklasse der Rosensteinschule in Stuttgart werden Flüchtlingskinder auf die Teilnahme am regulären Schulunterricht vorbereitet. Foto: Wolfram Kastl

Ein Flüchtling schaut vor der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Horst bei Boizenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durch den Zaun der Einrichtung. Foto: Jens Büttner

Angela Merkel mit einem Migranten: Die CSU greift die Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik scharf an. Foto: Bernd von Jutrczenka

Flüchtlinge werden in einer Landeseinrichtung in Moers, Nordrhein-Westfalen, von der Polizei registriert. Rund 100 Bereitschaftspolizisten helfen aktuell in den Landeseinrichtungen in NRW bei der Registrierung von Flüchtlingen. Foto: Marius Becker

Hoffnung auf Angela Merkel und ein Leben in Deutschland: Zu Fuß fliehen immer mehr Migranten aus Ungarn. Foto: Zsolt Szigetvary

Flüchtlinge warten auf dem Gelände des Landesamts für Gesundheit und Soziales in Berlin auf einen Termin. Foto: Bernd von Jutrczenka

«Ich habe gerade die letzten dramatischen Zahlen bekommen: Wir erwarten allein für die nächsten zwei Tage, am Wochenende, circa 40 000 Flüchtlinge aus den südlichen und südöstlichen Nachbarländern», sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Prag. Er warb dort vergeblich bei seinen mittelosteuropäischen Kollegen für ein festes Quotensystem zur gerechteren Verteilung der Menschen in der EU.

CSU-Chef Horst Seehofer attackierte Merkels Flüchtlingspolitik scharf. «Das war ein Fehler, der uns noch lange beschäftigen wird. Ich sehe keine Möglichkeit, den Stöpsel wieder auf die Flasche zu kriegen», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Deutschland komme bald in «eine nicht mehr zu beherrschende Notlage».

Merkel betonte dagegen, das Asylrecht für politisch Verfolgte kenne keine Obergrenzen. Sie bekräftigte ihre Einschätzung, dass Deutschland die Aufgabe bewältigen könne. Die wirtschaftliche Lage sei derzeit gut, sagte die CDU-Vorsitzende der «Rheinischen Post» (Freitag). «Die Kosten für die Aufnahme der Flüchtlinge können wir tragen.» Grüne und Linke warfen der CSU Rassismus vor.

Die für das Wochenende erwarteten Zahl der Neuankömmlinge wäre rund doppelt so hoch wie am vergangenen Wochenende, als die Bundesregierung in Absprache mit Wien und Budapest beschlossen hatte, Tausenden Flüchtlingen aus Ungarn die Einreise ohne bürokratische Hürden und Kontrollen zu erlauben. Daraufhin waren bis Montag rund 20 000 Migranten nach Deutschland gekommen.

Steinmeier sagte bei dem Außenministertreffen in Prag: «Es handelt sich um die wahrscheinlich größte Herausforderung für die Europäische Union in ihrer Geschichte. Wir sind hier auf europäische Solidarität angewiesen.» Trotz der großen Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung würden «die Möglichkeiten bei uns immer enger».

Die Innenminister der Länder warnen vor wachsenden Engpässen. «Wir wissen, dass auch unsere Aufnahmemöglichkeiten an Kapazitätsgrenzen stoßen werden», sagte der Chef der Innenministerkonferenz, der rheinland-pfälzische Ressortchef Roger Lewentz (SPD), der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen Flächen, damit es eben nicht zu einem Kollaps kommt.»

In Norddeutschland hatten sich nach der vorübergehenden Schließung der Grenze durch Dänemark Hunderte Flüchtlinge mit Fähren auf den Weg nach Schweden gemacht. Der Bahnverkehr in der deutsch-dänischen Grenzregion bleibt beeinträchtigt, obwohl die Grenze wieder passierbar ist.

Wegen der aktuellen Lage sagten die Sicherheitsbehörden des Bundes ihren gemeinsamen Herbstempfang ab. Das Bundesinnenministerium wies einen Bericht zurück, nach dem die Sicherheitsbehörden bereits 29 erwiesene Syrien-Kämpfer unter Asylbewerbern identifiziert haben. «Es gibt immer wieder Hinweise, dass unter den Flüchtlingen auch IS-Kämpfer sein könnten. Bislang hat sich aber kein solcher Anhaltspunkt konkret bestätigt», sagte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur.